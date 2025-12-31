¥«¥Í¥é¥Õ¥£¡¼¥Ê¤ÏºòÇ¯11·î¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¤«¤éÇËÃÝ¤Î4Ï¢¾¡Ãæ¡£Á°Áö¤Î¿·³ãÌÆÇÏS¤Ç¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ë¸ÅÇÏ13Æ¬¤ò½³»¶¤é¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï²÷¾¡¤·¤¿3·î¥ß¥â¥¶¾Þ¤ÈÆ±¤¸Ãæ»³¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡£Ê¿ÄÍ½õ¼ê¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¤¬¾å¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¡£½ÅÎÌ¡Ê54¥­¥í¡Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤·¡¢¾ò·ï¤Ï¹ç¤¦¡×¤È½Å¾Þ½éV¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºäÏ©¤Ç·Ú¤á¤ÎÄ´À°¡£¡ÖËÒ¾ì¤«¤é¤¤¤¤¾õÂÖ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£À®Ä¹°ìÅÓ¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¡×¤È°¦ÇÏ¤Î¾å¾º¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£