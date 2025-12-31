µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬£³£°Æü¡¢Íèµ¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¡È¾åÂô¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤Î½¬ÆÀ¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂô¤é¤È¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤òÍ½Äê¡£¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë£¶£²»î¹çÅÐÈÄ¤Ç£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤Î³èÌö¤â¡Ö¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¤Åê¼ê¤ËÊ¹¤­¤Ê¤¬¤é¡¢Éð´ï¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¿·¤¿¤Êµå¼ï¤òËá¤¤¤Æ¤Î¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£