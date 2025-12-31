12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¸òÄÌ¼èÄù¾ðÊó ¡ã¸áÁ°¡ä¸áÁ°¤Î¸òÄÌ¼èÄù¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£  ¡ã¸á¸å¡ä¸á¸å¤Î¸òÄÌ¼èÄù¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£  ¡ãÌë´Ö¡äÌë´Ö¤Î¸òÄÌ¼èÄù¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£  ¸ø³«Í½Äê¤Î¸òÄÌ¼èÄù·×²è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ö·ï»ö¸Î¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¸òÄÌ»ØÆ³¼èÄù¤ê¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò¼é¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡ö¡Ö¸òº¹ÅÀ°ãÈ¿¡×¤È¤Ï¿®¹æÌµ»ë¡¢°ì»þÉÔÄä»ß¡¢Êâ¹Ô¼ÔË¸³²Åù