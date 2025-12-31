伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める新ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）が１月18日にスタート。 ©ABCテレビ・ストームレーベルズ 今回なんと、ABCテレビ『朝だ！生です旅サラダ』で大人気の大仁田美咲アナがこの『50分間の恋人』にレギュラー出演することが決まった。アナウンサーがアナウンサー役で出演したり、1回限りの
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 1歳の娘が緊急入院 ヒカキン告白
- 2. 「少ない」柴田理恵の受給年金額
- 3. レコ大 ミセスが史上初の快挙
- 4. エステ店女性刺傷 中国人男逮捕
- 5. 箕輪氏「ジャングリア酷かった」
- 6. こども園で誤嚥 3歳が寝たきりに
- 7. 大食い系の吐き出し…謝罪要求
- 8. 90歳→88歳に声優交代 話題に
- 9. フジ番組めぐる暴露にSNS騒然
- 10. 郷ひろみの扱い 紅白に疑問の声
- 1. エステ店女性刺傷 中国人男逮捕
- 2. こども園で誤嚥 3歳が寝たきりに
- 3. 穴水町議長 餅を詰まらせ死亡
- 4. 天城山で40代女性遭難 自ら通報
- 5. 容器を口に 養老乃瀧で写真拡散
- 6. 6台絡む事故 58歳運転手が死亡
- 7. 温泉旅館にクマ 緊急銃猟で駆除
- 8. 指食べた コスプレイヤーの犯行
- 9. 中国が日本への旅行者減らす措置
- 10. 別府ひき逃げ 八田の母を直撃
- 1. ベロ舐められた4歳女児 不登園に
- 2. 江口寿史氏 作品巡る騒動に言及
- 3. 年金額に女性絶句 納得いかない
- 4. 16歳eスポーツ少女殺害 現場の今
- 5. 世田谷殺害 不可解な行動に指摘
- 6. 200万円奪い、外国人逃走 茨城
- 7. 冬コミ 東京ビックサイトで開幕
- 8. 母子4人死亡事件 父親は憔悴か
- 9. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 10. Xで総資産を毎日公開する女性
- 1. トヨタ販売店前で男が体にくくりつけた爆薬を爆発させて死亡、4人けが―中国
- 2. 中国発キャラ「ラブブ」人気失速
- 3. 中国「日本が領土主権に挑戦」
- 4. 台湾、中国の「情報戦」だと批判
- 5. トンネル内のユーロスターが運休
- 6. 中国男性が呼吸困難「ダウン肺」
- 7. FA-50の改修 米の姿勢が影響か
- 8. 露が北からSu-25「借り受け」か
- 9. 15歳娘が散歩から帰宅せず 米
- 10. 子犬を贈ったキム・カーダシアン
- 1. 「現金お断り」店と客のトラブル
- 2. スマホ代「見直さない派」は損か
- 3. KDDI株 20年以上放置したら?
- 4. 年末年始 半数が「帰省しない」
- 5. 40歳でNISA開始、50歳で増やす?
- 6. TSMC、2ナノ量産開始 最先端の半導体
- 7. 高収入を狙える? 大企業の課長
- 8. 半導体やAI、「高市銘柄」が活況
- 9. 飲食M&A、過去最多の裏側
- 10. 為替相場 31日（日本時間 5時）
- 1. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
- 2. SBグループ 6250億円で買収へ
- 3. 食器洗いの負担増加 W課金が最多
- 4. 知る人ぞ知るキーボードショート
- 5. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 6. 無意識に同意→個情が筒抜けに?
- 7. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
- 8. 「Nothing Headphone (1)」と「Nothing Ear (3)」のどちらが買いか考察してみる
- 9. 今年もスケスケ。2025年もビジュの良い透明ガジェットが豊作でした
- 10. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
- 11. スマホの実売台数ランキング
- 12. OpenAIが「GPT-4o」を発表、人間と同等の速さでテキスト・音声・カメラ入力を処理可能で「周囲を見渡して状況判断」「数学の解き方を教える」「AI同士で会話して作曲」など多様な操作を実行可能
- 13. 「HTTわくわくサイエンスショー2025」開催 / 理論と現場が交差した「デカボサミット2025」レポート【まとめ記事】
- 14. ネット視聴率白書2008-2009を読む（６）検索エンジンのトレンド／松尾 順
- 15. 技研公開2022、メタスタジオやライトフィールドHMD見学レポート。今年はイマーシブメディアに注目[Report NOW!]
- 16. １月公開の『悪魔のいけにえ 公開50周年記念版』、豪華執筆陣によるパンフレットが発売 「人類史上最高傑作のひとつ」［ホラー通信］
- 17. iPhoneはまるでモラハラ恋人。離れたいのに離れられない
- 18. YouTubeプレミアムを解約するには? 登録状況の確認方法も紹介
- 19. Amazonに開封済みの商品を返品する方法 - 全額返金の条件は？
- 20. 大阪ガス 藤田敦史氏「顧客の『生の声』を起点に、AIで提供価値を最大化」
- 1. 3連覇中の卓球・早田ひなが報告
- 2. ド軍選手の「やり投げ」賛否も
- 3. 「さいたまスーパーアリーナから光るネギを持った人が大量に出てきたけど何？？」犖るネギ瓩Xで話題！「正体これ」「めっちゃシュール」
- 4. 置き石マーキング 被害額1350万
- 5. 真美子さんの完璧な服装に唸った
- 6. 水戸から齋藤俊輔を獲得の可能性
- 7. 大谷の次に指名された人 現在は
- 8. カズ 5年ぶりJ復帰を決めた理由
- 9. フワちゃん 再デビュー戦に注目
- 10. 大谷 初戦で何発決めたのか
- 1. 1歳の娘が緊急入院 ヒカキン告白
- 2. 「少ない」柴田理恵の受給年金額
- 3. レコ大 ミセスが史上初の快挙
- 4. 箕輪氏「ジャングリア酷かった」
- 5. 90歳→88歳に声優交代 話題に
- 6. 郷ひろみの扱い 紅白に疑問の声
- 7. 大食い系の吐き出し…謝罪要求
- 8. フジ番組めぐる暴露にSNS騒然
- 9. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
- 10. カズレーザー 「毎回しんどかった」番組とは？「別に自分がしゃべるわけじゃないけど…」
- 1. 性交渉後に出血 夫は涙止まらず
- 2. 「運」を持てる人の特徴とは
- 3. 16タイプ別 外交官の恋愛傾向
- 4. 20代のうちにしておくべきこと
- 5. ダイソーの可愛いキャラグッズ
- 6. 自然だけど「色っぽい」メイク
- 7. 2025年の人気漫画「いい話」
- 8. SNSでバズリ中「怒怒怒ランド」
- 9. 復縁迫る夫 冷たくあしらった話
- 10. ゴンチャ「2026年福袋」開封レポ