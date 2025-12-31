ÃæÆü¡¦¶â´Ý¤¬¡¢¡È2Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡ÉÂÇÇË¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤Î¸¦µæ¤ò¾å²ó¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï2¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦61¡£15»î¹ç¤Ç12ÅÙ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊQS¡á6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤È°ÂÄê´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Â¿¤¯Åê¤²¤¿Ê¬¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸¦µæºàÎÁ¤âË­ÉÙ¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ÇÍ¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£¡Ö¤Þ¤º¡¢º£µ¨¤ÏËÍ¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬Â¿