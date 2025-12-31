2025Ç¯¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à»þÂå¤Ï¾¼ÏÂ¡£LGBT¤È¤¤¤¦³µÇ°¤â¤Ê¤¯¡¢ÃË¤Ï¥º¥Ü¥ó¡¢½÷¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ï¹õ¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏÀÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤í¡¢ºî¼Ô¤ÎºùÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢»ý¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë·ù°­´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¡¦½÷À­¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀ­ÊÌ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤À­¼«Ç§¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤òÉÁ¤¯¡¢ºùÌÚ¤­¤Ì(@kinumanga)¤µ¤ó¤ÎWebÌ¡²è¡ØÀ­ÊÌ