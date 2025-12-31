º£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¾¡Éé¥á¥·»×¤¤½Ð¤Î¿©»ö¡×¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÅìÍÎÂçÌîµåÉô¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÂ­¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤¿¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡ÖÆóÂåÌÜ²Ü°Ð¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Â¼¾å¼«¿È¤â¶Ã¤¤¤¿¥Ç¥«À¹¤ê¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÆ±Å¹¤Î²¬°ÂÀ¶½ã¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÂ¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò²û¡£¿©»öÃæ¤ËÏ³¤é¤·¤¿¡ÈËÜ²»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â¼¾å¤¬°¦¤·¤¿Ä®Ãæ²Ú¤Ï¡¢ÅìÍÎÂçÀî±Û¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤«¤éÅÌÊâ£µÊ¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£