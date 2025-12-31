È¯Â­´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Î½»Í§ËÜÅ¹Î×»þ·úÃÛÉô½ê°÷¡á1900Ç¯¤´¤í¡Ê½»Í§»ËÎÁ´ÛÄó¶¡¡ËÆü·úÀß·×¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼êÀß·×»öÌ³½ê¤Î°ì¤Ä¡£½»Í§ËÜÅ¹¤òÂçºå¤Ë·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1900Ç¯¤ËÈ¯Â­¤·¤¿¡Ö½»Í§ËÜÅ¹Î×»þ·úÃÛÉô¡×¤¬µ¯¸»¤À¡£Àï¸å¤Ë½»Í§¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢1950Ç¯¤ËÆü·úÀß·×¹©Ì³¤òÀßÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Î¼ÒÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£Âçºå¿Þ½ñ´Û¡Ê¸½ÂçºåÉÜÎ©ÃæÇ·Åç¿Þ½ñ´Û¡Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Í­Ì¾¤Ê·úÃÛÊª¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÉÍÃ«±ÉÉ§µ­¼Ô