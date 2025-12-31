£Ì£É£Ä£Å£Ô£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î?¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ë?¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ä¡£ÃæÅè¤Ï£³£°Æü¡¢£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç°¦ÂëÎ¼¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤Î£Ö£¶Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤ä¥À¥¦¥ó¤Ç¼ºÅÀ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò£µÅÀ¼º¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç£±ÂÐ£³¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥É¥ë¥­¥Ã¥¯¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÆ°¤­¤ò»ß¤á¤Æ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊá³Í¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ê¤áÍî¤È¤·¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥³¥ó¥É¤ÇÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ê¥¢