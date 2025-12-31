¢¡Âè£±£°£µ²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âè£³Æü¢¦£²²óÀïÅìÊ¡²¬£³£¸¡½£²£´Áá¼Â¡Ê£³£°Æü¡¦²Ö±à¡Ë£²²óÀï£±£¶»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¡¼¥É¹»¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢Áá¼Â¡ÊÅìµþÂè£²¡Ë¤Ë£³£¸¡½£²£´¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÅìÊ¡²¬¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿Ê¼¸Ë¡¦°²²°»Ô¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Âç¾å¡Ê¤ª¤ª¤¦¤¨¡ËÎÇ²ð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£±£´¡Ë¤¬£²£°£²£³Ç¯¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇµÞ»à¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÈÂ²¤È¸òÎ®¤·¡¢¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿º£Ç¯£´·î¤Ë¿·ÆþÉô°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ë´