Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢¸á¸å£·»þ£²£°Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Æ±»þ´ÖÂÓ¤Ë³Æ¶É¤ÏÆÃÈÖ¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÂÐ¹³¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤ÎÌ±Êü¥È¥Ã¥×¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ïº£Ç¯¤â¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Î¢ÈÖÁÈ¤Ï¡È£±¶¯¡É¥à¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤òÈ´¤Æ¤­¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¶É¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¡£Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ