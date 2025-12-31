¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¶Í°þ³Ø±à37¡½5¾ïæÆ³Ø±à¡Ê2025Ç¯12·î30Æü²Ö±à¡Ë2²óÀï16»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¤¬¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºåÂè2¡Ë¤ò37¡½5¤Ç²¼¤·¤Æ²÷¾¡È¯¿Ê¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ3°Ì¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤­¤Ê¤ê·ãÆÍ¤â½éÀï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´í¤Ê¤²¤Ê¤¯ÆñÅ¨¤òÂà¤±¤¿¡£Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºåÂè1¡Ë¤Ï¥·¡¼¥É¹»¤Îº´²ì¹©¤òÇË¤ê¡¢½é½Ð¾ì¤Î·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¤Ï¼¯»ùÅç¼Â¤òÇË¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¸µÆü¤Î3²óÀï