2025Ç¯¤Ï°ú¤­Â³¤­³°»ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó100¿Í¤ÎÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢Èà¤é¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥á¥ó¥¹AG¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å»á¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¤Î·Ð±Ä»î¹Ôµö²Ä¡ÊÃæ¹ñ¤ÇÄÌ¿®¤ä¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµö²Ä¡Ë¤òºÇ½é¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢