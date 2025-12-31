¸½ÃÏ12·î30Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¡ÊCÁÈ¡Ë¤Ç¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬³Ê²¼¤Î¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÈÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±¾¡£±Ê¬¤±£±ÇÔ¤Î£²°Ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î41°Ì¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¡¢Æ±112°Ì¤Î¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ËÂç¶ìÀï¡£43Ê¬¤Ë¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥Ó¤ÎPK¤ÇÀèÀ©