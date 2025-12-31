[12.30 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá](¥ª¡¼¥ë¥É ¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É)¢¨29:15³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É]ÀèÈ¯GK 31 ¥»¥ó¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥¹DF 2 ¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥À¥í¥ÈDF 6 ¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹DF 23 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼DF 26 ¥¢¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ø¥Ö¥óMF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ãMF 11 ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼MF 13 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°MF 18 ¥«¥¼¥ß¡¼¥íMF 25 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥ÆFW 30 ¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¹µ¤¨GK 1 ¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ