G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï30Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¤­¤ç¤¦31Æü12£Ò¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£³ùÁÒ¤Ï¤À¤¤¤Ö»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÎÉ²½¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÀè¤Ë²ó¤ë¤À¤±¤À¤í¤¦¡£¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Åß¤Î½÷²¦¤â¤Ä¤«¤à¡£ÅöÃÏÁêÀ­È´·²¤Î±óÆ£¤ÏÉÝ¤¤Â¸ºß¡£5ÆüÌÜ11R¤Ï²ù¤·¤¤3Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥É¤Ê¤é