ºë¶Ì¸©¡¦Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊSS¡Ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¡£11R¤ÎSS¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï¤Ïº®Àï¥à¡¼¥É¤â¥Ñ¥ï¡¼·Ú²÷¤ÊÄ¹ÅÄÃÕÌé¡Ê25¡áÈÓÄÍ¡Ë¤¬½ÓÉÒ¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¤ß¤¿¡£¡ã1¡äÀôÅÄ½¤Í¤3ÆüÌÜ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ä¤¬¤¤¤¤¡£¥ê¥ó¥°¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã2¡äÃæ»³¸÷¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò°·¤Ã¤Æ¤«¤é¾è¤êÌ£¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¤ÏÃµ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð3ÆüÌÜ¤Î¤ò»È¤¦¡£¡ã3¡äÆâ»³¹â½¨¼êÁ°¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÀè¤¬Â­¤ê¤Ê¤«