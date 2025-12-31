£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁ´¹ñ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð£Ä£Ï£Í£Å£Ô£Ï£Õ£Ò£²£°£²£µ¡Ý£²£°£²£¶£Ó£ó£á£ù¡×¤ÎÇ¯ÆâºÇ½ª¸ø±éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢£´ÅÔ»ÔÁ´£±£°¸ø±é¤ÇÁí·×£´£¶Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£²·î£±£±ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó½éÈäÏª¤ò´Þ¤á¡¢Á´£³£³¶Ê¤òÇ®¾§¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤Î¥É¡¼¥à¤òËä¤á¤¿£µËü£µ£°£°£°¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦