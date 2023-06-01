NY³ô¼°30Æü¡ÊNY»þ´Ö13:03¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö03:03¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ48392.96¡Ê-68.97-0.14%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23452.32¡Ê-22.03-0.09%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª50785¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+385+0.76%¡Ë ²¤½£³ô¼°30Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 9940.71¡Ê+74.18+0.75%¡Ë ÆÈDAX 24490.41¡Ê+139.29+0.57%¡Ë Ê©CAC40 8168.15¡Ê+56.13+0.69%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.446¡Ê-0.008¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.118¡Ê+0.008¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.804¡Ê