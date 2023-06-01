²¤½£³ô¼°30Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 9940.71¡Ê+74.18+0.75%¡Ë ÆÈDAX 24490.41¡Ê+139.29+0.57%¡Ë Ê©CAC40 8168.15¡Ê+56.13+0.69%¡Ë