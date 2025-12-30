¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¤ê¤ê¤¢¡£¤¬¡¢Acoustic OneMan Live¡Ö¤ê¤ê¤¢¡£¤ÎÎÙ¤Ç¡£¡×¤ò½ÂÃ«WWW X¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£½Õ¡¢½é¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼ OneMan LiveTour2025¡Ö½Õ²Î¤Îµ°À×¡×¤ò5ÅÔ»Ô5²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¡¢½©Åß¤Ë¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼ Asia Tour OneMan Live¡Ö½©¤ÎÍ½Ãû¡×¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ê¤ê¤¢¡£¡£º£²ó¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë) ½Â