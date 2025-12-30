¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï30Æü¡¢GK¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê(28)¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¥Ó¤Ïºòµ¨¡¢²£ÉÍFM¤«¤éÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¡£J1¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï4»î¹ç¤ÈAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ª¥Ó¤Ï¿À¸Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖºßÀÒ¤·¤¿2Ç¯´Ö¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·