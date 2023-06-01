²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤«¤é19ºÐ¤ÎFW¥Æ¥ô¥£¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤ËÇ»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖItatiaia¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1Ç¯È¾¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤­¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Éð´ï¤Î¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÆ±¹ñ2Éô¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Ñ¥é¥Ê¥¨¥ó¥»¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸Ø¤ëÌ¤´°¤ÎÂç´ï¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÇÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£