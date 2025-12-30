»Å»ö¤äÍ½Äê¤ÇË»¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤â²ñ¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ­¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¤É¤³¤«ÆÃÊÌ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¡ÈË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â²ñ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡É¤Î¤Ï¡¢ËÜÌ¿Áê¼ê¤Ë¤À¤±µ¯¤­¤ä¤¹¤¤¹ÔÆ°¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤³¤½¤Þ¤µ¤·¤¯ËÜÌ¿¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡È¸å²ó¤·¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤Â¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤ÏË»¤·¤¤¤È¤­¤Û¤ÉÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»þ