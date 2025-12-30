ÃËÀ­¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È»ë³Ð¾ðÊó¡É¤ò¤È¤Æ¤â½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¥°Õ¤ä°Â¿´´¶¡¢µ÷Î¥´¶¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤Þ¤º»ë³Ð¤«¤é¥­¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÌÜ¤ËÆþ¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ë¤È¤Ã¤Æ½÷À­¤Î´¶¾ð¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£É½¾ð¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡ÈÂç¾æÉ×¤«¤É¤¦¤«¡É¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Ï¡¢½÷À­¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡Öµ¡·ù¤Ï¤É¤¦¡©¡×¡Öº£¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿