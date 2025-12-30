¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤»þ´ü¤Û¤É¡¢Îø°¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¿¤À¡¢¤½¤Î¡ÈÎø°¦¡É¤¬ÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´Ø·¸¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Îø°¦¤Î»Ï¤áÊý¤òÀ°¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤¬¶¯¤¤¤È¡ÖÎø°¦¡á°Â¿´¡×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤­¤ä¤¹¤¤¿´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤È¤­¡¢¿Í¤Ï³°Â¦¤Ë°Â¿´¤òµá¤á¤¬¤Á¡£Ï¢Íí¤¬Íè¤ë¡¢Í¥¤·¤¯¤µ¤ì