¡ÖµÓ¤¬ÂÀ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö²¼È¾¿È¤Î¤à¤¯¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×--¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë¤Ï¡¢¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¤È¸Ô´ØÀá¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤­¤ë´ÊÃ±¥è¥¬¥Ý¡¼¥º¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥è¥¬¤Î´ðËÜ¥Ý¡¼¥º¡Ú¥´¡¼¥à¥«¡¦¥¢¡¼¥µ¥Ê¡Û¤Î¡È²¼È¾¿È¶¯²½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¸Ô´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹­¤¬¤ê¡¢½ä¤ê¤â¥¢¥Ã¥×¡£¹üÈ×¤Î¤æ¤¬¤ß¤âÀ°¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÁé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ø¤È¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£🌼¤à¤¯¤ß¡¦²¼È¾¿ÈÂÀ¤ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ