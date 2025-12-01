SixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î12Æü20»þ55Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£SixTONES¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢TBS¡Ê6¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤¬Ç¯6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ëÂç·¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸Ó»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëSixTONESSixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢²æ¤³¤½¤Ï¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿