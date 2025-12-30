¥½¥¦¥ë»Ô¹¾Åì¶èµÈÆ¶¡Ê¥«¥ó¥É¥ó¥°¡¦¥­¥ë¥É¥ó¡Ë¤Ç¥Ð¥¹3Âæ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·49¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¸á¸å1»þ2Ê¬¤´¤íµÈÆ¶À¸ÂÖ¸ø±à¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¤Ç¥Ð¥¹3Âæ¤ÈSUV1Âæ¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èµÒ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á49¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤Ï¼ÖÎ¾11Âæ¤È¿Íºà30¿Í¤Û¤É¤ò¸½¾ì¤ËÅê¤¸¤Æµß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Éé½ý¼Ô¤ò¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤ÇÊ¬»¶¤·¤ÆÈÂÁ÷¤·¤¿¡£