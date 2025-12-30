À¤³¦e¥³¥Þ¡¼¥¹»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢³¤³°Ä¾ÀÜ¹ØÇã¤¬¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹Æ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£KOTRA¡ÊÂç´ÚËÇ°×Åê»ñ¿¶¶½¸ø¼Ò¡Ë¤Î¡ÖÃæ¹ñµÕÄ¾¹Ø¡Ê³¤³°Ä¾ÀÜ¹ØÇã¡ËÍ¢½Ð¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëe¥³¥Þ¡¼¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2014Ç¯¤Î1¡¥1Ãû¥É¥ë¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤Ï5¡¥8Ãû¥É¥ë¡ÊÌó900Ãû±ß¡Ë¤ËµÞÁý¤·¡¢2027Ç¯¤Ë¤Ï8Ãû¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£e¥³¥Þ¡¼¥¹¿»Æ©Î¨¤â5¡¥5¡ó¤«¤é19¡¥4¡ó¤ËµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤À¡£2024Ç¯¤ò´ð½à¤ËÃæ¹ñe