´Ú¹ñËÉ±Ò»º¶È´ë¶È¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ËÂ¿Ï¢ÁõÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Á¥ç¥ó¥à¡×¤òÄÉ²Ã¡Ê3¼¡¡Ë¤Ç¶¡µë¤¹¤ë5Ãû6000²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó6080²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥ó¥à¡×´ØÏ¢¤Î·ÀÌó¶â³Û¤Ï·×12Ãû6000²¯¥¦¥©¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É·³È÷Ä£¤È¥Á¥ç¥ó¥àÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¶¡µë¤Î¤¿¤á¤Î3²óÌÜ¤Î¼Â¹Ô·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£²ó