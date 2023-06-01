ÀéÍÕ¡¦´Û»³»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢58ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢´Û»³»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌÚÍÎ¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£