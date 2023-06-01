¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï30Æü¡¢¥É¥¤¥ÄÂç¼ê¶ä¹Ô¤ÎÀ¾Éô¥²¥ë¥¼¥ó¥­¥ë¥Ò¥§¥ó¤Ë¤¢¤ë»ÙÅ¹¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²ËÌÀ¤±¤Î29Æü¤ËÂçÎÌ¤ÎÂß¶â¸Ë¤¬ÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÌó3200¸Ä¤ÎÂß¶â¸Ë¤¬¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¡¢Ìó3ÀéËü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó55²¯±ß¡ËÁêÅö¤Îµ®¶âÂ°¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÌó2500¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ëÃó¼Ö¾ì¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢¥É¥ê¥ë¤ÇÊÉ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ÆÂß¶â¸Ë¤Î¤¢