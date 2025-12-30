ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡ÁÊüÁ÷ À¤¤ÎÃæ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤äÆæ¤ò¾¡¼ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¿·ÃÎ¼±¡õ¿·¾ðÊó¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯²ò¤­ÌÀ¤«¤¹¿··¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖXÉÃ¸å¤Î¿·À¤³¦¡×¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢Æ£°æµ®É§¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë10»þ¤è¤êÊüÁ÷¤·¤¿90Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë´äÅÄ¹äÅµ¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¡¢K¡Ê&TEAM¡Ë¡¢¸åÆ£¿¿´õ¡¢LiLiCo¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Åöµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢12·î30Æü¡Ê²Ð