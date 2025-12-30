½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬£³£°Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆ²ËÜ·»Äï£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤È¤È¤â¤Ë£²£°£²£µÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£Í£Ã¤Î¡Ö£Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¡×¤é¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¾®Àôº£Æü»Ò¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÌÚ¸Ï¤·¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¡×¤ÎÀ¸²Î¤âÈäÏª¤·¤¿¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÀ¤Âå¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬½½È¬ÈÖ¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤è¤¯²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ