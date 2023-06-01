¡ÖÀ¤³¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÏÀÎ¤«¤é¿ÍÎà¤ò¶²ÉÝ¤µ¤»¤¿¤êÇº¤Þ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤­¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¤Ù¤¯¸ÅÍè¤è¤ê¿ô¡¹¤ÎÍ½¸À¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤òÍ½¸À¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½ªËöÍ½¸À¤òÌÖÍåÅª¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤¬¡ÖDoomsday Scoreboard(½ªËö¤ÎÆü¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É)¡×¤Ç¤¹¡£Doomsday Scoreboardhttps://doomsday.march1studios.com/¥µ¥¤¥È¤ò³«¤¯¤È¤¤¤­¤Ê¤ê¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤¬ÌÜ¤ò°ú¤­¤Þ¤¹¡£µ­»ö