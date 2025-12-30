Ãæ¹ñ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÊÝ¸î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÌÊÍÛ´ðÃÏ¡ÊÌÊÍÛÃæ²Ú¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À±ñ¡Ë¤¬29Æü¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤Î»î¸³±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ðÃÏ¤ÏÌÊÍÛ²Êµ»¾ë¿·¶è¤Î¸ÝÏ°»³À¸ÂÖ¸ø±àÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¹ñ²ÈÎÓ¶È¡¦Áð¸¶¶É¤ÈÌÊÍÛ»ÔÀ¯ÉÜ¤¬¶¦Æ±¤Ç·úÀß¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÌÊÍÛ´ðÃÏ¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó120¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢¡Ö¾¾ÃÝ·ÞµÒ¡×¡Ö½ÕÃÓÈôÄ»¡×¡Ö²ÆÃÝÄ°É÷¡×¡Ö½©·ÌÍ©Ã«¡×¡ÖÅßÎæÀÄ¾¾¡×¤Î¸Þ¤Ä¤Îµ¡Ç½¥¨¥ê¥¢¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï·×54Åï¤Î¥Ñ¥ó¥À»ô°é¼Ë¤¬