³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö09:12¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:12¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.463¡Ê+0.008¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.130¡Ê+0.020¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.815¡Ê+0.018¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.859¡Ê+0.030¡Ë ±Ñ¹ñ4.489¡Ê+0.003¡Ë ¥«¥Ê¥À3.418¡Ê+0.030¡Ë ¹ë½£4.746¡Ê-0.009¡Ë ÆüËÜ2.059¡Ê+0.015¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª