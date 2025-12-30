£²£´Æü¡¢Ãæ¹ñÀÐÌý¿·áÅÌýÅÄ¤ÎºÎÌýÂè£²¹©¾ì¡¦Âè£¸¶è£µ£³£°¹æ°æ¶è¤Î£Ã£Ï£²º®Áê¶îÆ°Àè¹Ô»î¸³¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡£ ¡Ê¥¦¥ë¥à¥Á¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿½ù»Ö±ó¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âç¼ê¡¢Ãæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤½¸ÃÄ¡ÊCNPC¡Ë¤Ï29Æü¡¢»±²¼¤ÎÃæ¹ñÀÐÌý¿·áÅÌýÅÄ¤Îº£Ç¯¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÃíÆþÎÌ¤¬28Æü»þÅÀ¤Ç100Ëü¥È¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÇ¯´Ö100Ëü¥È¥óµ¬ÌÏ¤ÎCO2ÃíÆþ¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÌýÅÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·áÅÌýÅÄ¤¬¡¢CO2¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖCCUS¡×