Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï30Æü¡¢FW¸ÅÀî¿¿¿Í(24)¤¬¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ÅÀî¤ÏºòÇ¯²Æ°Ê¹ß¡¢ÉÙ»³¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢J2¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»23»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÅÀî¤Ï2024Ç¯¡¢¹ñ»Î´ÜÂç¤«¤éÅìµþV¤Ë²ÃÆþ¡£È¾Ç¯´Ö¤ÇJ1¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÅÀî¤ÏÅìµþV¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡