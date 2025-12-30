¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï30Æü¡¢¤¤¤ï¤­FC¤ÎMF»³²¼Í¥¿Í(29)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç½Ð¿È¤Î»³²¼¤Ïº¸Íø¤­¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¡£2019Ç¯¡¢ÂçÂ´¤ÇÅö»þÅìËÌ¼Ò²ñ¿Í1Éô¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¤¤¤ï¤­FC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤­°ì¶Ú¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¤òÌ³¤á¡¢JFL¡¢J3¡¢J2¾º³Ê¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¡£¿å¸Í¤Ïº£µ¨¤ÎJ2²¦¼Ô¤È¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³²¼¤ÏJ1½éÄ©Àï¡£¿å¸Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ