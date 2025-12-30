30Æü¸á¸å¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÎÌ±²È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¤´¤í¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÎÌ±²È¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï³°¤ËÆ¨¤²¤¿¤¬¡¢·»¤¬¤Þ¤ÀÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¸á¸å3»þ10Ê¬¤´¤í¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î°ì¸®²È¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤éÃËÀ­1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³