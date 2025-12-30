Mrs. GREEN APPLE¡¦Âç¿¹¸µµ® ¡ØÂè67²ó ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙºÇ½ª·ë²ÌÈ¯É½¤ÎÌÏÍÍ¤¬30Æü¡¢TBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤¢¤¿¤ëÂç¾Þ¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£2023Ç¯¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢2024Ç¯¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤­£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂç¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëÀ®10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿ºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¡£¥®¥¿¡¼¤Î¼ã°æÞæÅÍ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð