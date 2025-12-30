¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î´¢Àî¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Ä«¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤Ë3·î31Æü¤«¤é¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë´¢Àî¤µ¤ó¡£2025Ç¯¤ÏÈÖÁÈºî¤ê¤Î¤¿¤á¼«¤é¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¡×1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»äÀ¸³è¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤­¤¿¤È¤¤¤¦¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£À¸³è¥ê¥º¥à¤¬¿¿µÕ¤Ë¡ÈÎÁÍý¡É¤ÇÂÎ¤ò¥±¥¢¡½¡½2025Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©¡Öµ¯¡Ê¤­¤ë¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¡ØOha!4¡Ù¤Ë¤Ä¤«¤»¤Æ