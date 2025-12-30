¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Mrs. GREEN APPLEÂç¾Þ¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ï¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Âè43²ó¡¦44²ó¡¦45²ó)¡¢EXILE(Âè50²ó¡¦51²ó¡¦52²ó)¤ËÂ³¤­¡¢»Ë¾å3ÁÈÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ã