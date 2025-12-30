¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û30Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ05Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß06¡Á16Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1756¡Á66¥É¥ë¡¢183±ß61¡Á71Á¬¡£ÌÜ¿·¤·¤¤¼è°úºàÎÁ¤ò·ç¤­¡¢¾®Æ°¤­¤À¤Ã¤¿¡£