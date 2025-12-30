¾­´ý¤ÎÂè33´ü¶ä²ÏÀï·è¾¡¤¬30Æü¡¢°Ï¸ë¡¦¾­´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Àè¼ê¤ÎË­Åç¾­Ç·¶åÃÊ¡Ê35¡Ë¤¬Æ£°æÁïÂÀ²¦¾­¡Ê23¡Ë¡á6´§¡á¤ò119¼ê¤Ç²¼¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ë­Åç¤Î°ìÈÌ´ýÀïÍ¥¾¡¤Ï6²óÌÜ¡ÊJTÇÕ3¡¢¶ä²ÏÀï2¡¢NHKÇÕ1¡Ë¡£ÂÐ¶ÉÆü¤Ï10·î24Æü¡£ÇÔ¤ì¤¿Æ£°æ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¡¢3Ï¢Â³¤Î½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿Ë­Åç¤È¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡½¡½·è¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡©¡Ö´çÌÚ¡Ê¤¬¤ó¤®¡ËÌÏÍÍ¤ÇÎÏÀï·Ï¤Î·Á¡£ÅÓÃæ