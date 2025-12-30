¸µNMB48¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜ¶¿Í®ÇÃ¡Ê22¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ËÜ¶¿¤Ï¡ÖÂßÀÚ¾õÂÖ¡×¤È¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤â¤¯¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÂç¤­¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¹¤´¤¤¤ÎÎ¾Î©¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£