Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKNOCKOUT¡×¤Ï30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖKNOCKOUT.60K.OCLIMAX2025¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£KNOCKOUT¡ÝBLACK½÷»Ò¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï²¦¼Ô¡¦Kiho¡Ê22¡áKNOCKOUTGYMÄ´ÉÛ¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¡¦»³ÅÄ¿¿»Ò¡Ê31¡áGROOVY¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£9·î¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤Ï±äÄ¹R¤Þ¤ÇÀï¤¤¶Ïº¹È½Äê2¡½1¤ÇKiho¤¬¾¡Íø¡£¤·¤«¤·¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤¬°ÛÎã¤Î¹³µÄÊ¸¤ò¿³È½ÃÄ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¡£1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤ÏKiho¤Î±¦Á°½³¤ê¤Ç»³ÅÄ