¤³¤ÎÅßÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ANNEBRA¤ÎWINTER COLLECTION¡ÖVelvet sin¡×¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿²¹¤â¤ê¤È´±Ç½Åª¤Ê¥àー¥É¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¿¼¤¤Ìë¤ò»×¤ï¤»¤ëBLACK¤È¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤òÊü¤ÄRED¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£²¼Ãå¤«¤é¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Þ¤ÇÂ·¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤â´ó¤ê